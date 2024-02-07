CAS: МВД России по запросу РУСАДА провело проверку окружения Валиевой

МВД России по запросу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) провело проверку окружения фигуристки Камилы Валиевой.

В мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) говорится, что проверка не выявила факта склонения или использования запрещённых веществ.

Проверка была проведена, в частности, и в отношении Этери Тутберидзе, но нарушений не было обнаружено.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и командного турнира Олимпиады.

Ранее сообщалось, что CAS опубликовал показания Тутберидзе по делу Валиевой.