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CAS: МВД России по запросу РУСАДА провело проверку окружения Валиевой

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МВД России по запросу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) провело проверку окружения фигуристки Камилы Валиевой.
CAS: МВД России по запросу РУСАДА провело проверку окружения Валиевой
  • РИА Новости

В мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) говорится, что проверка не выявила факта склонения или использования запрещённых веществ.

Проверка была проведена, в частности, и в отношении Этери Тутберидзе, но нарушений не было обнаружено.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и командного турнира Олимпиады.

Ранее сообщалось, что CAS опубликовал показания Тутберидзе по делу Валиевой.

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