CAS опубликовал показания Тутберидзе по делу Валиевой

В мотивировочной части по решению CAS о дисквалификации Камилы Валиевой были опубликованы показания её тренера Этери Тутберидзе.

Из показаний следует, что тренер «не контролирует и не обсуждает с врачами команды назначаемые спортсменам лекарства».

Отмечается, что Валиева не жаловалась на проблемы с сердцем.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и командного турнира Олимпиады.

Ранее сообщалось, что Валиева принимала около 60 лекарств и добавок.