CAS опубликовал показания Тутберидзе по делу Валиевой
- РИА Новости
Из показаний следует, что тренер «не контролирует и не обсуждает с врачами команды назначаемые спортсменам лекарства».
Отмечается, что Валиева не жаловалась на проблемы с сердцем.
29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и командного турнира Олимпиады.
Ранее сообщалось, что Валиева принимала около 60 лекарств и добавок.