Туктамышева: если нет противоречий и есть желание, то надо ехать на Олимпиаду

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о возможном выступлении в нейтральном статусе.

«Если можно будет поехать на ОИ, я всегда за то, чтобы выступать. Если это не противоречит ничему и у тебя есть желание, то надо ехать даже под нейтральным флагом», — заявила Туктамышева в интервью YouTube-каналу «Дисциплина».

22 октября фигуристка объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой». Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что олимпийское движение заражено вирусом русофобии.