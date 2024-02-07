Чернышенко: олимпийское движение сейчас заражено вирусом русофобии

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что олимпийское движение заражено вирусом русофобии.

«Олимпийское движение сейчас заражено вирусом русофобии и растеряло свои базовые ценности, на Олимпиадах исчез дух соревновательности. Видим, что право провести Игры получают те страны, которые готовы просто подать заявку», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

МОК в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее Чернышенко объяснил, почему за последние годы отношение к России и её спортивным успехам изменилось.