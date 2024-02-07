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Чернышенко считает, что западные политики не простили России успеха на ОИ-2014 в Сочи

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объяснил, почему за последние годы отношение к России и её спортивным успехам изменилось.
Чернышенко считает, что западные политики не простили России успеха на ОИ-2014 в Сочи
  • РИА Новости
  • © Владимир Сергеев

«России никогда не прощают успеха, Олимпиада в Сочи была по достоинству оценена международным сообществом. Все — и спортсмены, и члены МОК — говорили о высочайшем уровне её подготовки и проведения. Но мы видим, как за последние годы отношение к России и, в частности, к её спортивным успехам изменилось. Это объясняется конъюнктурой и зависимостью МОК от финансирования со стороны западных спонсоров», — цитирует Чернышенко ТАСС.

1 февраля стало известно, что в честь десятой годовщины ОИ-2014 Сочи станет центральной площадкой проведения Дня зимних видов спорта. Мероприятия в рамках Дня зимних видов спорта продлятся в разных регионах России с 3 февраля по 3 марта.

Ранее Чернышенко высказался о попытках отнять у России победы на Олимпиаде-2014.

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