Чернышенко считает, что западные политики не простили России успеха на ОИ-2014 в Сочи

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объяснил, почему за последние годы отношение к России и её спортивным успехам изменилось.

«России никогда не прощают успеха, Олимпиада в Сочи была по достоинству оценена международным сообществом. Все — и спортсмены, и члены МОК — говорили о высочайшем уровне её подготовки и проведения. Но мы видим, как за последние годы отношение к России и, в частности, к её спортивным успехам изменилось. Это объясняется конъюнктурой и зависимостью МОК от финансирования со стороны западных спонсоров», — цитирует Чернышенко ТАСС.

1 февраля стало известно, что в честь десятой годовщины ОИ-2014 Сочи станет центральной площадкой проведения Дня зимних видов спорта. Мероприятия в рамках Дня зимних видов спорта продлятся в разных регионах России с 3 февраля по 3 марта.

Ранее Чернышенко высказался о попытках отнять у России победы на Олимпиаде-2014.