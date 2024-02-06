Чернышенко: никто не может отнять у России победы на Олимпиаде в Сочи

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко высказался о попытках отнять у России победы на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

«Наши победы и рекорды никто не может отнять, хотя они пытались, но Россия отстояла в судах своё честное право и статус победителя этих уникальных во всех смыслах Игр, которые уже вряд ли кто сможет повторить в таком масштабе и качестве», — цитирует Чернышенко РИА Новости.

1 февраля стало известно, что в честь десятой годовщины ОИ-2014 Сочи станет центральной площадкой проведения Дня зимних видов спорта. Мероприятия в рамках Дня зимних видов спорта продлятся в разных регионах России с 3 февраля по 3 марта.

Ранее экс-глава Федерации бобслея России (ФБР) Елена Аникина рассказала об участии Владимира Путина в заявке Сочи на Игры-2014.