Аникина — о выборе Сочи столицей ОИ-2014: Путин произвёл фантастическое впечатление

Экс-глава Федерации бобслея России (ФБР) Елена Аникина рассказала об участии Владимира Путина в заявке Сочи на Игры-2014.

«Владимир Владимирович произвёл фантастическое впечатление. Ходил без охраны, ну или, может, в сопровождении одного человека. Появлялся вместе со всеми на открытых мероприятиях. Был невероятно подготовлен. Если и оставались на тот момент сомневающиеся — они точно повернулись в сторону России», — заявила Аникина Sports.ru.

Аникина была одним из лидеров заявочной кампании Сочи-2014. Путин прибыл на сессию Международного олимпийского комитета (МОК) в Гватемале в 2007 году, где Сочи выиграл в конкурсе на проведение XXII зимних Олимпийских игр.

1 февраля стало известно, что в честь десятой годовщины ОИ-2014 года Сочи станет центральной площадкой проведения Дня зимних видов спорта. Мероприятия в рамках Дня зимних видов спорта продлятся в разных регионах России с 3 февраля по 3 марта.

Ранее Аникина выразила надежду на возвращение России на Олимпиады.