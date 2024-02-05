Аникина — о выборе Сочи столицей ОИ-2014: Путин произвёл фантастическое впечатление
- РИА Новости
«Владимир Владимирович произвёл фантастическое впечатление. Ходил без охраны, ну или, может, в сопровождении одного человека. Появлялся вместе со всеми на открытых мероприятиях. Был невероятно подготовлен. Если и оставались на тот момент сомневающиеся — они точно повернулись в сторону России», — заявила Аникина Sports.ru.
Аникина была одним из лидеров заявочной кампании Сочи-2014. Путин прибыл на сессию Международного олимпийского комитета (МОК) в Гватемале в 2007 году, где Сочи выиграл в конкурсе на проведение XXII зимних Олимпийских игр.
1 февраля стало известно, что в честь десятой годовщины ОИ-2014 года Сочи станет центральной площадкой проведения Дня зимних видов спорта. Мероприятия в рамках Дня зимних видов спорта продлятся в разных регионах России с 3 февраля по 3 марта.
Ранее Аникина выразила надежду на возвращение России на Олимпиады.