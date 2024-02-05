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Аникина выразила надежду на возвращение России на Олимпиады

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Экс-глава Федерации бобслея России (ФБР) Елена Аникина надеется, что российские сборные вернутся на Олимпиады.
Аникина выразила надежду на возвращение России на Олимпиады
  • РИА Новости

«После Игр в Сочи испытывала огромное восхищение перед МОК как структурой. Мне казалось, что лучше организации в мире не бывает. Сейчас всё иначе. Какая же это семья? Россия обязательно вернётся к международным турнирам, и спорт в нашей стране в любых условиях будет развиваться на самом высоком уровне», — заявила Аникина Sports.ru.

МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее мэр Тронхейма Кент Ранум высказался о возможном участии россиян в чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года в Норвегии.

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