Аникина выразила надежду на возвращение России на Олимпиады

Экс-глава Федерации бобслея России (ФБР) Елена Аникина надеется, что российские сборные вернутся на Олимпиады.

«После Игр в Сочи испытывала огромное восхищение перед МОК как структурой. Мне казалось, что лучше организации в мире не бывает. Сейчас всё иначе. Какая же это семья? Россия обязательно вернётся к международным турнирам, и спорт в нашей стране в любых условиях будет развиваться на самом высоком уровне», — заявила Аникина Sports.ru.

МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее мэр Тронхейма Кент Ранум высказался о возможном участии россиян в чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года в Норвегии.