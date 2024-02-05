Мэр Тронхейма Ранум выступил против участия российских лыжников на ЧМ в Норвегии
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«Мы не приветствуем участие России в чемпионате мира. Российским спортсменам не рады в Тронхейме», — приводит слова Ранума VG.
Российские лыжники отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.
В октябре 2023-го Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе.
Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК не доверяет международным федерациям в вопросе допуска российских спортсменов.