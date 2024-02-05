RT в Telegram
Подпишись

Мэр Тронхейма Ранум выступил против участия российских лыжников на ЧМ в Норвегии

Короткая ссылка
Мэр Тронхейма Кент Ранум высказался о возможном участии россиян в чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года в Норвегии.
Мэр Тронхейма Ранум выступил против участия российских лыжников на ЧМ в Норвегии
  • Gettyimages.ru

«Мы не приветствуем участие России в чемпионате мира. Российским спортсменам не рады в Тронхейме», — приводит слова Ранума VG.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

В октябре 2023-го Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК не доверяет международным федерациям в вопросе допуска российских спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить