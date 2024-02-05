Мэр Тронхейма Ранум выступил против участия российских лыжников на ЧМ в Норвегии

Мэр Тронхейма Кент Ранум высказался о возможном участии россиян в чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года в Норвегии.

«Мы не приветствуем участие России в чемпионате мира. Российским спортсменам не рады в Тронхейме», — приводит слова Ранума VG.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

В октябре 2023-го Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК не доверяет международным федерациям в вопросе допуска российских спортсменов.