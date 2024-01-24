Поздняков: МОК не доверяет международным федерациям в вопросе допуска российских атлетов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в Париже.

«Это показывает уровень недоверия международным спортивным федерациям, которые допускали наших спортсменов в нейтральном статусе», — цитирует Позднякова ТАСС.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко высказался о возможной Олимпиаде в России.