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Чернышенко пожелал олимпийскому движению выздоровления

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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко высказался о возможной Олимпиаде в России.
Чернышенко пожелал олимпийскому движению выздоровления
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Россия всегда поддерживала олимпийское движение, сейчас оно, к сожалению, очень больно. Мы надеемся, оно выздоровеет, и мы вернёмся к этому вопросу», — цитирует Чернышенко ТАСС.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. 

Ранее сообщалось, что латвийские спортсмены бойкотируют Олимпиаду, если туда допустят россиян.

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