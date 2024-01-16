Чернышенко пожелал олимпийскому движению выздоровления

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко высказался о возможной Олимпиаде в России.

«Россия всегда поддерживала олимпийское движение, сейчас оно, к сожалению, очень больно. Мы надеемся, оно выздоровеет, и мы вернёмся к этому вопросу», — цитирует Чернышенко ТАСС.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что латвийские спортсмены бойкотируют Олимпиаду, если туда допустят россиян.