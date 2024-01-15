Латвийские спортсмены бойкотируют Олимпиаду, если туда допустят россиян
По мнению сейма Латвии, допуск россиян и белорусов в нейтральном статусе не может быть поддержан принимающей страной. Отмечается, что некоторые латвийские спортсмены готовы пропустить Игры, если российским и белорусским атлетам разрешат участвовать в турнире.
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде — 2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что российские тхэквондисты завоевали первую путёвку на Олимпиаду.