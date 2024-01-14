Российские тхэквондисты завоевали первую путёвку на Олимпиаду

Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов сообщил, что завоёвана первая из четырёх возможных лицензий на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

«У нас Владислав Ларин на турнире Большого шлема уже завоевал олимпийскую лицензию», — цитирует Иванова РИА Новости.

По его словам, 9—10 марта в Софии состоится европейский отборочный турнир на Олимпиаду.

«У нас остаётся возможность привезти на эти соревнования только двух женщин, в двух из четырёх олимпийских весовых категориях, и одного мужчину. И в Болгарии мы поборемся за три лицензии», — добавил Иванов.

Участники турнира в Софии будут определены позднее по решению тренерского совета по итогам соревнований 2023 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) делегировал принятие решений по допуску россиян международным спортивным федерациям. Многие из них отказались от снятия санкций.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Всемирная федерация тхэквондо расширила допуск россиян в нейтральном статусе.