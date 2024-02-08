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ТАСС: фигурист Яблоков перешёл в танцы на льду и пробуется в дуэте с Ушаковой

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Фигурист Илья Яблоков перешёл в танцы на льду.
ТАСС: фигурист Яблоков перешёл в танцы на льду и пробуется в дуэте с Ушаковой
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, Яблоков пробуется в дуэте с Ариной Ушаковой в группе Натальи Линичук.

Вместе с Геннадием Карпоносовым Линичук тренировала пары Анжелика Крылова / Олег Овсянников, Ирина Лобачёва / Илья Авербух, Татьяна Навка / Роман Костомаров, Анна Семенович / Владимир Фёдоров, Оксана Домнина / Максим Шабалин.

Яблоков является серебряным призёром этапа Гран-при России 2022 года.

Ранее Ангелопол сообщил, что они с Ушаковой не сошлись стилями.

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