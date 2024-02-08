ТАСС: фигурист Яблоков перешёл в танцы на льду и пробуется в дуэте с Ушаковой

Фигурист Илья Яблоков перешёл в танцы на льду.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, Яблоков пробуется в дуэте с Ариной Ушаковой в группе Натальи Линичук.

Вместе с Геннадием Карпоносовым Линичук тренировала пары Анжелика Крылова / Олег Овсянников, Ирина Лобачёва / Илья Авербух, Татьяна Навка / Роман Костомаров, Анна Семенович / Владимир Фёдоров, Оксана Домнина / Максим Шабалин.

Яблоков является серебряным призёром этапа Гран-при России 2022 года.

Ранее Ангелопол сообщил, что они с Ушаковой не сошлись стилями.