Губерниев заявил, что собирается «нахлобучить» канадцев в суде

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что собирается подать в суд на решение Канады наложить на него санкции.

«Я же под санкциями Канады, я еще нахлобучу их в суде. Они за всё ответят. Ждем, когда немного пройдет время, и Трюдо со своей командой еще попляшет», — сказал Губерниев корреспонденту «Матч ТВ».

Канада в 2022 году включила в санкционный список Губерниева и ряд других российских журналистов.

Ранее Губерниев отреагировал на публикацию Спортивным арбитражным судом (CAS) мотивировочной части допингового дела фигуристки Камилы Валиевой.