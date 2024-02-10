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Губерниев заявил, что собирается «нахлобучить» канадцев в суде

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что собирается подать в суд на решение Канады наложить на него санкции.
Губерниев заявил, что собирается «нахлобучить» канадцев в суде
  • РИА Новости

«Я же под санкциями Канады, я еще нахлобучу их в суде. Они за всё ответят. Ждем, когда немного пройдет время, и Трюдо со своей командой еще попляшет», — сказал Губерниев корреспонденту «Матч ТВ».

Канада в 2022 году включила в санкционный список Губерниева и ряд других российских журналистов.

Ранее Губерниев отреагировал на публикацию Спортивным арбитражным судом (CAS) мотивировочной части допингового дела фигуристки Камилы Валиевой.

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