Губерниев — о допинговой версии Валиевой: я бы уши открутил этому дедушке

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на публикацию Спортивным арбитражным судом (CAS) мотивировочной части допингового дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Да, я бы этому дедушке с большими ушами их да пооткрутил… Но был ли он, может, дедушки не было?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о дисквалификации Валиевой.