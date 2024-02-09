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У Гуменника обнаружили двустороннюю пневмонию

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Тренер Виктория Дайнеко сообщила, что фигурист Пётр Гуменник заболел пневмонией, но не теряет надежды выступить на Спартакиаде.
У Гуменника обнаружили двустороннюю пневмонию
  • РИА Новости

«У Гуменника двусторонняя пневмония. Недавно он сдал положительный тест на COVID. Петя очень сильно хочет выступить, несмотря на болезнь. Сейчас ждёт отрицательный тест», — заявила Дайнеко «Матч ТВ». 

Соревнования по фигурному катанию пройдут в Магнитогорске с 16 по 18 февраля.

Спартакиада сильнейших стартовала 8 февраля и завершится 18-го. Турниры в 16 видах спорта примут Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Свердловская и Челябинская области. В Спартакиаде участвуют российские и белорусские атлеты, среди которых разыграют 108 комплектов наград.

Ранее чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная заявила, что не будет участвовать в Спартакиаде сильнейших из‑за повреждения плеча.

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