У Гуменника обнаружили двустороннюю пневмонию

Тренер Виктория Дайнеко сообщила, что фигурист Пётр Гуменник заболел пневмонией, но не теряет надежды выступить на Спартакиаде.

«У Гуменника двусторонняя пневмония. Недавно он сдал положительный тест на COVID. Петя очень сильно хочет выступить, несмотря на болезнь. Сейчас ждёт отрицательный тест», — заявила Дайнеко «Матч ТВ».

Соревнования по фигурному катанию пройдут в Магнитогорске с 16 по 18 февраля.

Спартакиада сильнейших стартовала 8 февраля и завершится 18-го. Турниры в 16 видах спорта примут Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Свердловская и Челябинская области. В Спартакиаде участвуют российские и белорусские атлеты, среди которых разыграют 108 комплектов наград.

Ранее чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная заявила, что не будет участвовать в Спартакиаде сильнейших из‑за повреждения плеча.