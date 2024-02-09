У Гуменника обнаружили двустороннюю пневмонию
- РИА Новости
«У Гуменника двусторонняя пневмония. Недавно он сдал положительный тест на COVID. Петя очень сильно хочет выступить, несмотря на болезнь. Сейчас ждёт отрицательный тест», — заявила Дайнеко «Матч ТВ».
Соревнования по фигурному катанию пройдут в Магнитогорске с 16 по 18 февраля.
Спартакиада сильнейших стартовала 8 февраля и завершится 18-го. Турниры в 16 видах спорта примут Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Свердловская и Челябинская области. В Спартакиаде участвуют российские и белорусские атлеты, среди которых разыграют 108 комплектов наград.
Ранее чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная заявила, что не будет участвовать в Спартакиаде сильнейших из‑за повреждения плеча.