Косторная пропустит Спартакиаду сильнейших из‑за травмы плеча

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная заявила, что не будет участвовать в Спартакиаде сильнейших из‑за повреждения плеча.

«Я не приму участие в Спартакиаде. У меня травма плеча. Восстановление займёт около 4—5 месяцев», — заявила Косторная «Матч ТВ».

Соревнования по фигурному катанию пройдут в Магнитогорске с 16 по 18 февраля.

Косторная и Георгий Куница встали в пару в начале 2023 года. Пара пропустила чемпионат России по прыжкам, который прошёл с 19 по 22 января в Москве. На чемпионате России в Челябинске фигуристы по сумме двух программ набрали 200,15 балла и заняли предпоследнее, девятое место.

Ранее стал известен состав участников Спартакиады сильнейших — 2024 в фигурном катании.