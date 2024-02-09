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Косторная пропустит Спартакиаду сильнейших из‑за травмы плеча

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Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная заявила, что не будет участвовать в Спартакиаде сильнейших из‑за повреждения плеча.
Косторная пропустит Спартакиаду сильнейших из‑за травмы плеча
  • РИА Новости

«Я не приму участие в Спартакиаде. У меня травма плеча. Восстановление займёт около 4—5 месяцев», — заявила Косторная «Матч ТВ». 

Соревнования по фигурному катанию пройдут в Магнитогорске с 16 по 18 февраля.

Косторная и Георгий Куница встали в пару в начале 2023 года. Пара пропустила чемпионат России по прыжкам, который прошёл с 19 по 22 января в Москве. На чемпионате России в Челябинске фигуристы по сумме двух программ набрали 200,15 балла и заняли предпоследнее, девятое место.

Ранее стал известен состав участников Спартакиады сильнейших — 2024 в фигурном катании.

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