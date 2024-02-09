Муравьёва и Петросян выступят на Спартакиаде-2024 в фигурном катании

Стал известен список участников Спартакиады сильнейших — 2024 в фигурном катании.

Соревнования пройдут в Магнитогорске с 16 по 18 февраля.

Среди участников: Аделия Петросян, Софья Муравьёва, Алина Горбачёва, Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Спартакиада сильнейших стартовала 8 февраля и завершится 18-го. Турниры в 16 видах спорта примут Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Свердловская и Челябинская области. В Спартакиаде участвуют российские и белорусские атлеты, среди которых разыграют 108 комплектов наград.

Ранее заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов рассказал о планах организаторов Спартакиады сильнейших пригласить российскую фигуристку Камилу Валиеву выступить на показательных выступлениях в Магнитогорске.