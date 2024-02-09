ФФККР заявила о невозможности показательного выступления Валиевой на Спартакиаде
- РИА Новости
«У нас была идея, чтобы Камила приехала с показательным выступлением в Магнитогорск. Но, к сожалению, есть международные правила, и ФФККР сказала, что это невозможно, увы. Даже на показательные выступления распространяется эта дисквалификация», — заявил Евдокимов «Матч ТВ».
Соревнования по фигурному катанию в рамках Спартакиады сильнейших пройдут в Магнитогорске с 16 по 18 февраля.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22.
Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков предположил, что в условиях санкций зимняя Спартакиада сильнейших станет жемчужиной российского спортивного сезона.