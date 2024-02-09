ФФККР заявила о невозможности показательного выступления Валиевой на Спартакиаде

Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов рассказал о планах организаторов Спартакиады сильнейших пригласить российскую фигуристку Камилу Валиеву выступить на показательных выступлениях в Магнитогорске.

«У нас была идея, чтобы Камила приехала с показательным выступлением в Магнитогорск. Но, к сожалению, есть международные правила, и ФФККР сказала, что это невозможно, увы. Даже на показательные выступления распространяется эта дисквалификация», — заявил Евдокимов «Матч ТВ».

Соревнования по фигурному катанию в рамках Спартакиады сильнейших пройдут в Магнитогорске с 16 по 18 февраля.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков предположил, что в условиях санкций зимняя Спартакиада сильнейших станет жемчужиной российского спортивного сезона.