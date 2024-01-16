«Этери работает жёстко, но виртуозно»: Тутберидзе стала ведущей телевизионного реалити-шоу о похудении

Этери Тутберидзе стала ведущей шоу о похудении «Большие девочки», в котором участниц весом более 100 кг в течение трёх месяцев ждут различные испытания. Как призналась тренер, она долго сомневалась, стоит ли принимать приглашение от телеканала, однако решающим стало желание помочь не только героиням проекта, но и зрителям. В мире фигурного катания положительно встретили новость. По мнению Татьяны Тарасовой, специалист поможет добиться серьёзных целей, а Максим Траньков уверен, что наставница сумеет привить девушкам, как и своим спортсменам, дисциплинированность и целеустремлённость.

Любители фигурного катания привыкли, что тренер Этери Тутберидзе очень редко даёт интервью и вообще в целом не очень публичная личность. Кроме того, число учеников специалиста неуклонно растёт. Накануне стало известно, что к ней перешёл Андрей Мозалёв. Фигурист в последнее время выступает нестабильно и на последнем чемпионате России занял только 11-е место. В попытке перезагрузить карьеру он расстался со своим бывшим наставником Кириллом Давыденко и перебрался в Москву.

Но новость о появлении ещё одного мужчины-одиночника в группе Тутберидзе затмило другое сообщение: тренер неожиданно согласилась на съёмки в телевизионном проекте на телеканале «Пятница!». Она станет ведущей шоу о похудении «Большие девочки», в котором героини весом свыше 100 кг в течение трёх месяцев проходят физические и психологические испытания, учатся принимать себя и своё тело, а также борются за приз в 1 млн рублей.

Этери Георгиевна станет наставницей участниц реалити-шоу и поможет им изменить жизнь. Помимо тренера по фигурному катанию, с девушками будут работать психолог, нутрициолог и тренер женской сборной России по регби Кирилл Кошарин.

«Тутберидзе — это Родина-мать, это наша богиня Кали, это гордость за страну безо всяких корыстных примесей. Этери — фигура мирового масштаба. Она воспитала столько чемпионок, просто дух захватывает! И её приход в наше шоу — это огромная удача для девочек, которые участвуют в нём, для нас — тех, кто делает это шоу, и для телезрителей. Поскольку наблюдать за тем, как Этери работает (а работает она жёстко, но виртуозно), одно удовольствие», — считает гендиректор канала «Пятница!» Николай Картозия.

Правда, по словам самой Тутберидзе, она долго сомневалась, стоит ли соглашаться на поступившее от телеканала предложение.

«Решающим фактором стало осознание того, что этот проект имеет шансы помочь не только участницам, но и зрителям: кого-то он вдохновит, кого-то замотивирует выбирать для себя и своего тела лучшее. А значит, в нашем мире станет больше здоровых и счастливых людей <…>

Мы не на всё в этой жизни можем влиять, но что касается собственного веса, то он абсолютно в наших руках. Мы все рождаемся практически с одинаковыми телами, а живём уже в тех, которые сами себе заслужили и заработали», — приводит слова Тутберидзе пресс-служба телеканала.

По признанию специалиста, когда ей предложили роль ведущей шоу, первой реакцией были удивление и смех.

«Позабавило, что позвали именно меня. Получается, люди воспринимают меня как человека, который может мотивировать на похудение. Я понимаю: внешне строгая — а ребята у меня все худые и подтянутые. А потом подумала: если бы я была продюсером шоу и мне нужно было бы новое лицо и мотиватор для героев — наверное, и правда можно было бы вспомнить про меня.

Я рассказала об этом Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову, а они вдруг начали наперебой меня уговаривать: соглашайтесь, это же очень прикольно! Даниил вообще взял меня в настоящую осаду: «Если вы откажетесь, будет очень обидно». Я начала с ними спорить: мол, где я, а где реалити-шоу на развлекательном канале? Микрофон, камеры, софиты — это совсем не про меня, я всё это не люблю. Мне до сих пор кажется, кто-нибудь другой справился бы с этой ролью лучше. Я неуютно чувствую себя в центре внимания», — рассказала Тутберидзе Sports.ru.

При этом съёмки в шоу никак не повлияли на тренировочный процесс. Они проходили по вечерам, после рабочего дня Этери Георгиевны, и заканчивались в два-три часа ночи.

«Один выпуск затянулся вообще до утра: я сажусь в машину, а на часах 08:07. Ехала домой на автомате — пару раз чуть не заснула за рулём», — добавила специалист.

В мире фигурного катания нисколько не удивились тому, что в шоу пригласили именно Тутберидзе. По словам заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, её подход может помочь участницам проекта. А своей худобой Этери Георгиевна может служить примером не только для участниц проекта.

«Она известный и грамотный человек, который работает с девушками, и знающий про то, как не поправиться. Мне кажется, народ будет её слушать и становиться её подопечными. Драконовские меры? А где ж вы видели что-то другое, когда человек хочет добиться чего‑то серьёзного? Серьёзные шаги требуют серьёзных решений, и не только в нашей работе, а абсолютно в любой. Хочешь добиться чего‑то — перерабатывай! Да и не такие уж драконовские меры. Как говорила Майя Плисецкая: не жрать. Вот и всё», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Олимпийский чемпион Максим Траньков, который также работает в тренерском штабе Тутберидзе, в свою очередь, уверен: Этери сможет привить участницам проекта дисциплину.

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«Сегодня это стало известно общественности, но для меня это не сюрприз. Классно, мне будет интересно посмотреть на Этери Георгиевну в роли наставника в шоу. Чего ждать участницам? Того, что у нас есть в спорте и практически любой тренер мог бы дать: это прежде всего дисциплина, целеустремленность и достижение результата», — отметил Траньков.

Интересен в контексте реалити-шоу и другой аспект: насколько полезным данный проект станет для самой Тутберидзе? Возможно, тренер решила открыться перед зрителями и любителями фигурного катания совсем с другой стороны.

«Очень хотелось, чтобы получилось у всех. Но сначала мне казалось, не все туда пришли за результатом, кто-то явно только хотел публичности. За одну девочку, признаюсь, к концу проекта я начала переживать сильнее всех: она так выкладывалась, так нервничала, было видно, ей эта победа была нужна больше других», — отметила Тутберидзе.