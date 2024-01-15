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Галлямов и Козловский станут капитанами команд на чемпионате России по прыжкам

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Фигуристы Александр Галлямов и Дмитрий Козловский станут капитанами команд на чемпионате России по прыжкам.
Галлямов и Козловский станут капитанами команд на чемпионате России по прыжкам
  • РИА Новости

Об этом сообщает Первый канал.

Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, является чемпионом мира 2021 года, а также бронзовым призёром Олимпиады 2022 года.

Козловский вместе с Александрой Бойковой выигрывал чемпионат Европы 2020 года и становился бронзовым призёром чемпионата мира 2021 года.

Чемпионат России по прыжкам пройдёт в Москве с 19 по 21 января.

Ранее стал известен состав участников чемпионата России по прыжкам.

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