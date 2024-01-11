Валиева, Туктамышева и Семененко выступят на чемпионате России по прыжкам

Стал известен состав участников чемпионата России по прыжкам.

Среди участников Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов и другие.

Турнир пройдёт с 20 по 21 января 2024 года.

За победу в личном турнире в каждой дисциплине фигуристы получат по 1 млн. рублей. В командном турнире — 5 млн. рублей.

Ранее Инна Гончаренко положительно отнеслась к новости об участии чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой в первенстве России по прыжкам.