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Валиева, Туктамышева и Семененко выступят на чемпионате России по прыжкам

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Стал известен состав участников чемпионата России по прыжкам.
Валиева, Туктамышева и Семененко выступят на чемпионате России по прыжкам
  • РИА Новости

Среди участников Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов и другие.

Турнир пройдёт с 20 по 21 января 2024 года.

За победу в личном турнире в каждой дисциплине фигуристы получат по 1 млн. рублей. В командном турнире — 5 млн. рублей.

Ранее Инна Гончаренко положительно отнеслась к новости об участии чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой в первенстве России по прыжкам.

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