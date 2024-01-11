Валиева, Туктамышева и Семененко выступят на чемпионате России по прыжкам
- РИА Новости
Среди участников Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов и другие.
Турнир пройдёт с 20 по 21 января 2024 года.
За победу в личном турнире в каждой дисциплине фигуристы получат по 1 млн. рублей. В командном турнире — 5 млн. рублей.
Ранее Инна Гончаренко положительно отнеслась к новости об участии чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой в первенстве России по прыжкам.