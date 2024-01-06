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Гончаренко: участие Туктамышевой внесёт интригу в чемпионат России по прыжкам

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Заслуженный тренер Инна Гончаренко положительно отнеслась к новости об участии чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой в первенстве России по прыжкам.

«Она опытный спортсмен, и её присутствие не только украсит турнир, но и привнесёт туда интригу. Мы не видим пока, какая у неё форма, и это будет сюрприз для нас», — цитирует Гончаренко ТАСС.

Она напомнила, что Туктамышева «владеет не только акселем в 3,5 оборота, но может порадовать и четверным прыжком».

Напомним, что 27-летняя фигуристка приняла решение пропустить текущий сезон. Алексей Мишин, тренер Туктамышевой, сообщил, что его подопечная намерена выступать в качестве участницы чемпионата по прыжкам.

ЧР по прыжкам состоится в Москве с 19 по 22 января.

Ранее Туктамышева рассказала о самой крупной трате призовых в карьере.





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