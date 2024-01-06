Гончаренко: участие Туктамышевой внесёт интригу в чемпионат России по прыжкам
«Она опытный спортсмен, и её присутствие не только украсит турнир, но и привнесёт туда интригу. Мы не видим пока, какая у неё форма, и это будет сюрприз для нас», — цитирует Гончаренко ТАСС.
Она напомнила, что Туктамышева «владеет не только акселем в 3,5 оборота, но может порадовать и четверным прыжком».
Напомним, что 27-летняя фигуристка приняла решение пропустить текущий сезон. Алексей Мишин, тренер Туктамышевой, сообщил, что его подопечная намерена выступать в качестве участницы чемпионата по прыжкам.
ЧР по прыжкам состоится в Москве с 19 по 22 января.
Ранее Туктамышева рассказала о самой крупной трате призовых в карьере.