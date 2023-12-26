Туктамышева: самая большая покупка — квартира в Петербурге

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о самой крупной трате призовых в карьере.

«Самая большая покупка — квартира в Петербурге. Сейчас такие цены на недвижимость, что всё равно пришлось копить, импульсивно не купишь», — цитирует Туктамышеву «Спорт-Экспресс».

22 октября Елизавета объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой».

Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.

Ранее Туктамышева рассказала, что может выставить любимый алкоголь в социальных сетях.