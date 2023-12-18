Туктамышева рассказала, что может выставить любимый алкоголь в социальных сетях

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева высказалась о публикациях в социальных сетях.

«Я могу выставить алкоголь, вино или пиво, потому что я люблю это, что тут скрывать? И почему я должна это скрывать?» — сказала Туктамышева в подкасте Forbes Education «Go учиться».

22 октября Елизавета объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой».

Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.

Ранее Туктамышева рассказала, что не сможет принять участие в юбилейном шоу Ильи Авербуха.