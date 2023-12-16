Туктамышева: к сожалению, не смогу выступить на юбилее Авербуха
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- © Dmitry Golubovich
«Дорогие друзья! К сожалению, я не смогу выступить на юбилее Ильи Авербуха по причине здоровья… Жаль пропускать такой замечательный праздник, но таковы обстоятельства», — написала Туктамышева в своём Telegram-канале.
Шоу Авербуха пройдёт 17 декабря в Москве.
22 октября Елизавета объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой».
Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.
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