Туктамышева: к сожалению, не смогу выступить на юбилее Авербуха

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, что не сможет принять участие в юбилейном шоу Ильи Авербуха.

«Дорогие друзья! К сожалению, я не смогу выступить на юбилее Ильи Авербуха по причине здоровья… Жаль пропускать такой замечательный праздник, но таковы обстоятельства», — написала Туктамышева в своём Telegram-канале.

Шоу Авербуха пройдёт 17 декабря в Москве.

22 октября Елизавета объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой».

Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.

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