Мозалёв подтвердил, что приступил к тренировкам в группе Тутберидзе
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«Уже провёл первую тренировку. В ближайшее окно для переходов оформим трансфер и будем выступать за Москву», — цитирует Мозалёва РИА Новости.
Отмечается, что тренер Кирилл Давыденко решил не мешать переходу, но не стал отправлять заявку в федерацию на участие фигуриста в чемпионате России по прыжкам.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Источник заявил, что реакцию Тутберидзе на просьбу Мозалёва можно охарактеризовать как «удивление».
Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов прокомментировал информацию о переходе Мозалёва в группу к Тутберидзе.