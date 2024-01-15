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Мозалёв подтвердил, что приступил к тренировкам в группе Тутберидзе

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Фигурист Андрей Мозалёв сообщил, что тренируется в группе Этери Тутберидзе.
Мозалёв подтвердил, что приступил к тренировкам в группе Тутберидзе
  • Gettyimages.ru

«Уже провёл первую тренировку. В ближайшее окно для переходов оформим трансфер и будем выступать за Москву», — цитирует Мозалёва РИА Новости.

Отмечается, что тренер Кирилл Давыденко решил не мешать переходу, но не стал отправлять заявку в федерацию на участие фигуриста в чемпионате России по прыжкам. 

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Источник заявил, что реакцию Тутберидзе на просьбу Мозалёва можно охарактеризовать как «удивление».

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов прокомментировал информацию о переходе Мозалёва в группу к Тутберидзе.

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