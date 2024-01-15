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Урманов: время покажет, как на Мозалёве отразится переход к Тутберидзе

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов прокомментировал информацию о переходе фигуриста Андрея Мозалёва в группу к тренеру Этери Тутберидзе.
Урманов: время покажет, как на Мозалёве отразится переход к Тутберидзе
  • Gettyimages.ru

«Довольно сложный вопрос, насколько решение Андрея является правильным. Я не владею информацией о причинах его поступка и об отношениях с наставником. Если говорить в общем, не касаясь конкретно Мозалёва, переходы и смена чего-то, к примеру тренерского штаба, иногда идут на пользу спортсменам. Но только время покажет, как это отразится на Андрее», — заявил Урманов RT.

Ранее сообщалось, что Мозалёв попросился в группу Тутберидзе после чемпионата России.

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