Хореограф Плишкин назвал «Кармен» Навки и Костомарова на ОИ одной из лучших программ

Хореограф Сергей Плишкин, который в этом сезоне работал с группой Павла Слюсаренко, ответил на вопрос, может ли он назвать «эталонную» постановку.

«Пожалуй, нет. Хотя список наберётся достойный. Можно вспомнить «Кармен» Тессы Вертью и Скотта Моира, которую они катали в 2013-м, или более классическую постановку Татьяны Навки и Романа Костомарова на Играх в Турине. Или даже постановку Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина, с которой началась серия их победных выступлений в 1985-м», — заявил Плишкин RT.

Полностью интервью Плишкина читайте на сайте RT.

Ранее сообщалось, что Плишкин считает, что классические композиции никогда не устареют.