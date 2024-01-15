Хореограф Плишкин: порой тянет сказать: есть же прекрасная музыка, ну какой может быть Radiohead?

Хореограф Сергей Плишкин, который в этом сезоне работал с группой Павла Слюсаренко, считает, что классические композиции никогда не устареют.

«О музыке я могу разговаривать очень долго и могу, в принципе, дать объяснение происходящему. В своё время я прошёл через увлечение панк-роком и помню, отец недоумевал: как такое можно слушать, когда есть Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, «Машина времени» на худой конец. Сейчас я стал чуточку старше. И точно так же порой тянет сказать: «Ребята, есть же прекрасная музыка, ну какой, скажем, может быть Radiohead? Для них такая позиция непонятна, неочевидна, неосязаема», — заявил Плишкин RT.

Он отметил, что у него в жизни не было периода, когда классика казалась ему нафталином.

«Она меня всегда успокаивала. Рахманинов, Стравинский — это вообще иконы. Вся сегодняшняя музыка вышла оттуда. Что такое семплирование? Это вырезанный кусочек из ранее существующей музыки, который обработан и записан заново. С новым текстом, с новым битом, с новой бас-гитарой. В этом плане тот же Стравинский гениален. Его финальные фанфары… Если послушать музыку 1980-х, вся она так или иначе построена на этом звуке. Поэтому классика никогда не станет нафталином. На то она и классика».

Полностью интервью Плишкина читайте на сайте RT.

Ранее Павел Слюсаренко высоко оценил вступление фигуристов на чемпионате России 2024 года в Челябинске.