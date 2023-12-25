Слюсаренко считает уровень российского парного катания одним из лучших в мире
«Уровень парного катания в России один из самых высоких в мире. Если посмотреть на результаты, то первая девятка набирает за 200 баллов. Нигде в мире такого нет, не говоря уже про нашу тройку, которая набрала более 225 баллов. Это очень достойные результаты», — цитирует Слюсаренко ТАСС.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали на чемпионате России. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли серебро, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков — бронзу.
Ранее президент «Самбо-70» и вице-президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Ренат Лайшев заявил, что Камила Валиева показала приемлемый результат на чемпионате России по фигурному катанию.