Слюсаренко считает уровень российского парного катания одним из лучших в мире

Тренер Павел Слюсаренко высоко оценил вступление фигуристов на чемпионате России 2024 года в Челябинске.

«Уровень парного катания в России один из самых высоких в мире. Если посмотреть на результаты, то первая девятка набирает за 200 баллов. Нигде в мире такого нет, не говоря уже про нашу тройку, которая набрала более 225 баллов. Это очень достойные результаты», — цитирует Слюсаренко ТАСС.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали на чемпионате России. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли серебро, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков — бронзу.

Ранее президент «Самбо-70» и вице-президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Ренат Лайшев заявил, что Камила Валиева показала приемлемый результат на чемпионате России по фигурному катанию.















