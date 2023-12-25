Лайшев — о третьем месте Валиевой на чемпионате России — хороший результат

Президент «Самбо-70» и вице-президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Ренат Лайшев считает, что Камила Валиева показала приемлемый результат на чемпионате России по фигурному катанию 2024 года в Челябинске.

«Третье место Валиевой — тоже хороший результат. Чемпионат России под стать чемпионату мира, у неё ещё многое впереди. Поздравляю её, Тутберидзе, весь тренерский состав», — цитирует Лайшева Metaratings.

По его словам, 17-летняя фигуристка «уже опытный боец, делает выводы из определённых ошибок, которые совершают представители старшего поколения недружественных нам стран».

«Она молодец и умница, что в форме и боролась за победу. Уверен, что Камила продолжит кататься», — добавил Лайшев.

Аделия Петросян одержала победу на чемпионате России — 2024. Спортсменка исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе и набрала 246,53 балла.

На втором месте — Софья Муравьёва, исполнившая тройной аксель и получившая 239,40 балла. На третьем — Валиева (237,99 балла). Россиянка упала с четверного тулупа.

Ранее продюсер и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская ответила на вопрос, стоит ли ждать возвращения фигуристки Александры Трусовой к соревнованиям.





