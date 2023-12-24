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Рудковская: Трусова — единственная из старой гвардии, кто может серьёзно вернуться

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Продюсер и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская ответила на вопрос, стоит ли ждать возвращения фигуристки Александры Трусовой к соревнованиям.
Рудковская: Трусова — единственная из старой гвардии, кто может серьёзно вернуться
  • РИА Новости

«Думаю, что Саша — единственный человек из старой гвардии, кто может серьёзно вернуться. Если она вернётся, то может навести шороху на любом турнире», — цитирует Рудковскую Metaratings.

Напомним, что фигуристка не принимает участие в турнирах в нынешнем сезоне. По информации СМИ, она перестала посещать тренировки в группе Светланы Соколовской, куда перешла от Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Трусова выпустила песню с Самоделкиной и Левушкиной.

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