Рудковская: Трусова — единственная из старой гвардии, кто может серьёзно вернуться
- РИА Новости
«Думаю, что Саша — единственный человек из старой гвардии, кто может серьёзно вернуться. Если она вернётся, то может навести шороху на любом турнире», — цитирует Рудковскую Metaratings.
Напомним, что фигуристка не принимает участие в турнирах в нынешнем сезоне. По информации СМИ, она перестала посещать тренировки в группе Светланы Соколовской, куда перешла от Этери Тутберидзе.
Ранее сообщалось, что Трусова выпустила песню с Самоделкиной и Левушкиной.