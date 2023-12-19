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Фигуристка Трусова выпустила песню с Самоделкиной и Левушкиной

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Российская фигуристка Александра Трусова сообщила о выпуске нового музыкального трека.
Фигуристка Трусова выпустила песню с Самоделкиной и Левушкиной
  • РИА Новости

Песню под названием «Я не кукла» 19-летняя россиянка записала вместе с соотечественницей Софьей Самоделкиной и болгарской фигуристкой Марией Левушкиной.

«С безумным трепетом мы готовы представить вам нашу песню. Для нас это не просто совместная работа, а трансформация нашей дружбы во что‑то большее. Искреннее спасибо автору и продюсеру Вадиму Антонову за то, что помог передать наши мысли и желания», — написала Трусова в своём Telegram-канале.

В июне фигуристка выпустила дебютную песню под названием «Два крыла».

Ранее сообщалось, что Трусова посетила концерт российского певца Вани Дмитриенко.

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