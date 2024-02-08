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Чен: для многих доверие к Тутберидзе после дела Валиевой будет подорвано

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Спортивный комментатор Иоланда Чен ответила, перестала ли тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вызывать доверие после допингового дела Камилы Валиевой.
Чен: для многих доверие к Тутберидзе после дела Валиевой будет подорвано
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

«У неё огромная армия болельщиков. Для многих это доверие будет подорвано. Верю, что сама Тутберидзе из этой ситуации вынесла определенный опыт. В дальнейшем команда будет по-настоящему за всем следить», — приводит слова Чен Metaratings.ru.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

Ранее Васильев заявил, что очень верит в теорию с диверсией в деле Валиевой.

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