300 баллов Гуменника, роман Трусовой с Игнатовым и восхищение Медведевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Пётр Гуменник выиграл чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию, во второй раз в сезоне набрав более 300 баллов, а Александра Трусова прибыла на турнир в сопровождении Макара Игнатова и спровоцировала слухи о новом романе. Американка Изабо Левито и итальянка Николь Делла Моника выразили восхищение Евгенией Медведевой, а Анна Погорилая рассказала о планах на спортивную карьеру дочери Евы. Андрей Кутовой выразил желание написать книгу, а Анна Фролова — выучить четверной прыжок. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Победа Гуменника в Петербурге

Пока всероссийские соревнования по фигурному катанию стоят на паузе в преддверии Спартакиады сильнейших, внимание болельщиков приковано к местным первенствам. В частности, в минувшие выходные прошёл чемпионат Санкт-Петербурга, в котором участвовали многие отечественные звёзды.

К сожалению, в его рамках не состоялось новой дуэли между Петром Гуменником и Евгением Семененко, так как ученик Алексея Мишина заболел прямо накануне турнира. Между тем воспитанник Вероники Дайнеко во второй раз в сезоне пробил отметку в 300 баллов по сумме двух программ и одержал уверенную победу, опередив Глеба Лутфуллина и Матвея Ветлугина.

А ведь в короткой программе Пётр выступал после бессонной ночи и сдачи экзамена по матанализу. На нём спортсмен, по его словам, совсем чуть-чуть не дотянул до пятёрки. Есть куда прогрессировать как в учёбе, так и в фигурном катании, хотя при нынешнем наборе элементов Гуменник пока не рассчитывает на ещё более высокие оценки.

«Какой максимум я могу набрать? Наверное, при таком контенте это максимум. 320, 330 баллов? Надо идти к ним постепенно. Планку 300 я преодолел, надо идти к 310 теперь. Я установил два лучших результата в сезоне, но не выиграл чемпионат России? Да, это обидно. Некоторые важные старты я всё-таки выиграл, правда, но главный — нет. Но только сильнее увеличивается мотивация оттачивать прыжки», — поделился бронзовый призёр ЧР-2024.

Среди женщин второй год подряд золото досталось Ксении Гущиной. Второе место заняла Анна Фролова, третье — София Захарова. Подопечная Кирилла Давыденко назвала эту победу значимой, а также призналась, что переживала из-за необходимости подтверждать свой титул.

«Подготовка шла в полном объёме, эмоций было больше, чем в прошлом году, в этот раз конкуренция выше. Волновалась, что надо повторить результат, очень хотелось, надеюсь, что в следующем году тоже получится. Взросление идёт своим ходом, пока в процессе», — поделилась Гущина.

Фролова в свою очередь посетовала, что не смогла побороться за первое место, и объяснила это болезнями, которые её подкосили после декабрьского чемпионата России. Спортсменка перенесла бронхит и двусторонний гайморит, а после выздоровления отправилась выступать в шоу, поэтому перед турниром успела потренироваться полторы недели, причём на новых коньках.

При этом победительница этапа Гран-при России в Красноярске отметила, что рассчитывает быть в «звенящей» форме на спартакиаде, а в следующем сезоне хотела бы освоить прыжок в четыре оборота. На это её мотивировал прыжковый чемпионат.

«Прыжковый турнир мне очень понравился. Смотрела одним глазком, потому что на выходных я обычно вся в учёбе. Из того, что увидела, сделала вывод: надо прыгнуть четверной, чтобы в следующем году попасть в участники», — цитирует фигуристку «Матч ТВ».

Ксения Гущина выступает с произвольной программой в женском одиночном катании на VI этапе Гран-при России по фигурному катанию "Золотой конёк Москвы".

РИА Новости

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Новый роман Трусовой

Чемпионат Санкт-Петербурга выдался ярким не только в плане борьбы на льду, но и в отношении закулисных событий. Соревнования посетила Александра Трусова, и СМИ поспешили сообщить о том, что вице-чемпионка Олимпиады-2022 приехала поддержать своего нового молодого человека. Избранником Александры назвали Макара Игнатова: именно его олимпийку держала девушка во время церемонии награждения.

По данным «Спорт-Экспресса», отношения спортсменов начались ещё до Нового года. К слову, Трусова в ноябрьском интервью Евгении Медведевой признавалась, что влюблена, хотя на тот момент её отношения с Марком Кондратюком уже завершились.

Фанаты шутят, что следующим событием станет переход Александры в тренерскую группу Евгения Рукавицына, ведь после Олимпиады, начав встречаться с Марком, она перебралась из «Хрустального» к его тренеру Светлане Соколовской. Правда, в последнее время Трусова чаще появляется в «Ангелах Плющенко», нежели в ЦСКА, ведь её основное занятие в настоящее время — выступление в шоу двукратного олимпийского чемпиона, а не участие в соревнованиях.

Фигуристы Александра Трусова в роли Русалочки и Евгений Семененко в роли Принца выступают в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко "Русалочка"

РИА Новости

© Александр Вильф

Книга Кутового

Также после петербургского турнира обсуждали роман Андрея Кутового. Только в случае с 18-летним фигуристом речь идёт не о романтических отношениях, а о литературном произведении. Как известно, талантливый человек талантлив во всём, вот и Андрей пробует свои силы не только на льду, но и в писательстве.

«В свободное время я пишу. Фиксирую свои мысли на бумаге, пишу книгу, которую надеюсь выпустить. Это будет второй по счёту мой литературный труд. Первый я не опубликую — он слишком личный. Книга будет мистическим романом. Это не фэнтези — я не читаю такой жанр. Единственное, прочёл Стивена Кинга, два его романа. А так больше люблю художественную литературу», — рассказал Кутовой.

По словам спортсмена, его любимые авторы — Лев Толстой, Фёдор Достоевский, Мария Корелли. Именно читая их произведения, он понял, что хочет писать книги.

«Меня привлекает сам процесс — облекать мысли в слова, делиться сюжетом, который люди потом будут читать и вдохновляться», — отметил Андрей.

Андрей Кутовой выступает в произвольной программе в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве

РИА Новости

© Владимир Песня

Восхищение Медведевой

Евгения Медведева не выступает на соревнованиях уже почти четыре года, но для многих фигуристов именно она остаётся эталоном женского фигурного катания. Особенно ею восхищается прошлогодняя чемпионка США Изабо Левито.

На последнем чемпионате страны, который завершился в минувшие выходные, воспитанница Юлии и Вячеслава Кузнецовых трижды упала в произвольной программе и не смогла защитить свой титул, уступив Амбер Гленн и Джозефин Ли. На одной из пресс-конференций фигуристку спросили, с кем из легендарных личностей — живых или умерших — она хотела бы встретиться, и американка назвала имя двукратной чемпионки мира из России.

«Это могла бы быть Евгения Медведева, она мне так нравится! Я очень любила смотреть её выступления, пока росла. Она моя самая любимая фигуристка на свете, мой кумир. Она всегда мне очень нравилась. Я хотела бы быть на неё похожей, особенно в плане артистизма», — заявила Изабо.

Также о своём восхищении Евгенией рассказала участница сочинской Олимпиады в парном катании Николь Делла Моника.

«Когда Медведева только вышла на взрослый уровень, для меня она была королева. Она никогда не допускала ошибок и всегда была на вершине. Её катание завораживало. Возможно, именно она мне нравилась больше всего (из российских фигуристок. — RT)», — цитирует итальянку РИА Новости.

Российский ответ Netflix

В России скоро появится документальный сериал о спорте по аналогии с теми, что снимает известная платформа Netflix. В частности, громко прогремел их проект «Брейк-пойнт» о теннисе.

«Выйдет сериал про «Битву школ». Это будет очень интересный сериал, док-реалити, он снят в качестве Netflix, я не преувеличиваю. Сериал не об олимпийских чемпионах, а о детях, о тех, кто каждый день трудится, разные судьбы и истории. Автор идеи — Нина Мозер. Это снимается на частные деньги, мы делаем более правдивую историю», — рассказал президент Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов.

«Битва школ» — это турнир, в котором соревнуются юные воспитанники лучших московских академий фигурного катания. Чтобы выступить на этих знаковых соревнованиях, спортсмены проходят внутренний отбор, и это, по мнению Абдурахманова, и есть настоящий двигатель прогресса.

Материнские мечты Погорилой

Возможно, среди тех малышей, кто в будущем примет участие в таких турнирах, как «Битва школ», станет и дочь бронзовой медалистки чемпионата мира 2016 года Анны Погорилой и Андрея Невского — Ева. Девочке недавно исполнилось три года, и она уже делает первые шаги на льду под присмотром родителей. Для этого ей даже специально привезли коньки из Канады.

«Я не очень представляю, как тренировать своего ребёнка. Хочу, чтобы сначала мои дети пошли на спортивную гимнастику, укрепили организм — это всесторонне развивает. А потом уже в спорт, который они захотят. Если мне скажут: «Я хочу быть фигуристом», — против не буду. Мне в детстве родители также давали выбор. Ева — очень осознанный ребёнок, если не захочет чем-то заниматься — не будет», — рассказала Анна в интервью «Матч ТВ».

Бывшая фигуристка, ныне работающая тренером, призналась, что ей сложно быть объективной к собственному ребёнку. Она даже считает, что к дочери будет относиться строже, нежели к остальным воспитанникам. При этом мечты о каких-то выдающихся спортивных достижениях Евы у Анны нет.

Анна Погорилая выступает в короткой программе женского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске

РИА Новости

© Павел Лисицын

«Когда начинают заниматься дети именитых родителей, автоматически ставится какое-то клеймо, завышенные ожидания. Не понимаю, как это связано... Ломать психику ребёнку своей мечтой не хочу. Немало примеров, когда родителям очень хотелось, чтобы их дитё стало фигуристом, а самим малышам это не нужно было. От этого всем только плохо», — заявила Погорилая.

Сейчас спортсменка ждёт второго ребёнка. Пополнение в семействе ожидается в мае, а пока Анна продолжает работу на льду с детишками.

Идеи ISU об упрощении программ

Технический комитет Международного союза конькобежцев обсуждает предложения по упрощению правил в одиночном и парном катании. Как сообщает ТАСС, решение может быть принято в июне на ближайшем конгрессе организации.

В частности, предлагается сократить количество обязательных прыжков с семи до шести в произвольной программе одиночников, а также разрешить исполнять один и тот же прыжок три раза, а не два, как было ранее. Количество каскадов и комбинаций может быть урезано с трёх до двух, так же как и число поддержек у парников. Ещё дуэты могут лишиться одного сольного прыжка.

В России, где последнее время идёт тенденция на усложнение программ, эту задумку восприняли в штыки. Так, Евгений Плющенко назвал это предложение «сущим бредом».

«Фигурное катание — это прежде всего спорт. Конечно, это искусство, балет и театр, это понятно, но всё-таки оно должно остаться спортом», — подчеркнул двукратный олимпийский чемпион.

По мнению Татьяны Тарасовой, такими предложениями ISU пытается дать возможность слабым спортсменам участвовать в соревнованиях и побеждать.

«Мало-мальски способные фигуристы будут соревноваться с теми, кто умеет всё. Но совершенство отменить невозможно, как бы они нас ни не любили. Думаю, это временная мера глупости, которую они делают. Глупости и непрофессионализма. Мы всё равно будем учить что-то новое, мы не остановимся. Но в пределах этих правил», — цитирует тренера ТАСС.

При этом она подчеркнула, что на внутренних соревнованиях ФФККР может сохранить старые правила — или ввести свои собственные — «это наше дело, наш вопрос». Кстати, по такому пути уже пошла Ирина Винер в художественной гимнастике, где международная федерация также упростила программы спортсменок. На российских же турнирах гимнастки выступают с более сложными постановками, которые и оцениваются по-другому.