Рудковская: Трусова приносит 30% кассы на шоу, остальное — Плющенко и бренд

Продюсер и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала, ради кого зрители приходят на шоу фигуриста Евгения Плющенко.

«Мы делали исследование: ради Плющенко приходят 40%, Трусовой — 30%, бренда — 20% и остальных — 10%. Да, сказка выстроена вокруг Саши, но она на сегодняшний день 30% кассы, всё остальное — бренд и Евгений», — цитирует Рудковскую СЭ.

Напомним, что Александра Трусова выступает в шоу Плющенко. Фигуристка также тренируется в академии фигуриста. Последним тренером девушки была Светлана Соколовская, до этого она тренировалась в штабе Этери Тутберидзе.

С Плющенко фигуристка сотрудничала с 2020 по 2021 год. Он привёл её к бронзовой медали чемпионата мира.

Ранее Рудковская заявила, что Камила Валиева в спорте зарабатывает больше, чем другие фигуристки на шоу.