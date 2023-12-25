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Рудковская считает, что Валиева в спорте зарабатывает больше, чем другие фигуристки на шоу

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Продюсер и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказалась о карьере Камилы Валиевой.
Рудковская считает, что Валиева в спорте зарабатывает больше, чем другие фигуристки на шоу
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Многие девочки, которые стали блогерами и телеведущими, катаются в шоу, но зарабатывают, думаю, меньше, чем Камила в спорте. У неё есть шоу, у Навки будет много выступлений. Она совмещает всё», — цитирует Рудковскую «СЭ».

Она также добавила, что если Валиева выступит на ещё одной Олимпиаде, то станет первой в штабе Этери Тутберидзе с долгой карьерой.

Аделия Петросян одержала победу на чемпионате России — 2024. Спортсменка исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе и набрала 246,53 балла.

На втором месте — Софья Муравьёва, исполнившая тройной аксель и получившая 239,40 балла. На третьем — Валиева (237,99 балла). Россиянка упала с четверного тулупа.

Ранее Рудковская ответила на вопрос, стоит ли ждать возвращения фигуристки Александры Трусовой к соревнованиям.

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