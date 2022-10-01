Тарасова: Трусова перешла к мальчику, с которым дружит

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала возможную причину перехода Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Она перешла к мальчику, с которым дружит... Я так думаю», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

При этом она затруднилась ответить, пойдёт ли Трусовой на пользу смена тренера.

«Я просто знаю, что Этери Георгиевна — выдающийся тренер. А там мы увидим, что будет дальше, предполагать не надо», — сказала Тарасова.

Трусова ранее дала понять, что встречается с Марком Кондратюком, который занимается у Соколовской.

По сообщениям СМИ, Трусова ушла в группу Соколовской. Фигуристка в конце сентября выступала на контрольных прокатах сборной России, представляя группу Тутберидзе.

18-летняя Трусова завоевала серебряную медаль Олимпиады 2022 года в Пекине. В её активе также два золота юниорских чемпионатов мира и бронза взрослых чемпионатов мира и Европы.

Ранее Тутберидзе рассказала, почему Трусова снялась с контрольных прокатов.