РИА Новости: Трусова ушла из группы Тутберидзе к Соколовской

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе.

18-летняя фигуристка ушла к Светлане Соколовской, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что причины перехода пока неизвестны.

Трусова завоевала серебряную медаль Олимпиады 2022 года в Пекине. В её активе также два золота юниорских чемпионатов мира и бронза взрослых чемпионатов мира и Европы.

Фигуристка в конце сентября выступала на контрольных прокатах сборной России, представляя группу Тутберидзе.

Ранее Тутберидзе рассказала, почему Трусова снялась с контрольных прокатов.











