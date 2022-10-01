РИА Новости: Трусова ушла из группы Тутберидзе к Соколовской
- Gettyimages.ru
18-летняя фигуристка ушла к Светлане Соколовской, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Уточняется, что причины перехода пока неизвестны.
Трусова завоевала серебряную медаль Олимпиады 2022 года в Пекине. В её активе также два золота юниорских чемпионатов мира и бронза взрослых чемпионатов мира и Европы.
Фигуристка в конце сентября выступала на контрольных прокатах сборной России, представляя группу Тутберидзе.
Ранее Тутберидзе рассказала, почему Трусова снялась с контрольных прокатов.