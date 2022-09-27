Тутберидзе: Трусова сама решила ради болельщиков выйти хотя бы на короткую программу

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, почему Александра Трусова снялась с контрольных прокатов.

«Саша сама изъявила желание ради болельщиков выйти хотя бы на короткую программу», — цитирует Тутберидзе сайт ФФККР.

Трусова снялась с контрольных прокатов сборной России из-за травмы спины. Спортсменка представила только короткую программу.

Напомним, что Александра завоевала серебряную медаль в индивидуальном турнире Олимпиады 2022 года в Пекине.

Ранее Даниил Глейхенгауз рассказал о травме фигуристки Александры Трусовой.