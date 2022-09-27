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Глейхенгауз: мы хотели снять Трусову с контрольных прокатов

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Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, рассказал о травме фигуристки Александры Трусовой.
Глейхенгауз: мы хотели снять Трусову с контрольных прокатов
  • globallookpress.com
  • © Marco Alpozzi/Keystone Press Agency

«У Трусовой небольшая травма спины. Она смогла прокатать только короткую программу, за что ей огромное спасибо. Мы готовы были её вообще снять с прокатов, потому что у неё правда болела спина», — цитирует Глейхенгауза сайт ФФККР.

Он добавил, что фигуристка практически не тренировалась из-за повреждения.

Трусова снялась с контрольных прокатов сборной России из-за травмы. Спортсменка представила только короткую программу.

Напомним, что Александра завоевала серебряную медаль в индивидуальном турнире Олимпиады 2022 года в Пекине. 

Ранее Марк Кондратюк высказался о задачах на новый сезон.

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