Любовь Левито к России, обращение Милохина к Медведевой и реакция Тарасовой: что обсуждают в мире фигурного катания

Бельгийка Луна Хендрикс заявила, что «после Олимпиады появились определённые сомнения» в честности российских фигуристок. Между тем разбирательство по делу о допинг-пробе Камилы Валиевой ещё продолжается, CAS пока не огласил дату слушаний. Американка Изабо Левито, напротив, призналась в симпатиях к русской культуре. Блогер Даня Милохин посвятил Евгении Медведевой несколько строк в своей новой песне, а Анна Щербакова рассказала, что впервые побывала на футболе во время мундиаля в России.

Критика со стороны Хендрикс

Бельгийка Луна Хендрикс заявила, что допинговый скандал с Камилой Валиевой, разгоревшийся во время Олимпиады в Пекине, подорвал доверие к российским фигуристкам. По мнению 23-летней спортсменки, подобные события огорчают и наносят вред виду спорта в целом.

«Мы все хотим соревноваться честно. Мне кажется, им всем надо осознать, что так нельзя, — и что-то должно измениться. Спорт должен быть честным. Российские фигуристки очень сильные. Но когда появились подозрения в их честности и достигнутых результатах, зародилась мысль: а были бы они настолько сильнее остальных, если бы играли по правилам? Такие сомнения появились у многих», — цитирует Хендрикс Sports.ru.

В России это высказывание вызвало резко негативную реакцию. Так, Алексей Ягудин заявил, что не знает ни одного отечественного фигуриста, который целенаправленно применял бы допинг. А Хендрикс, по его мнению, просто сотрясает воздух.

«За всех я, конечно, говорить не могу, но в российском спорте в целом и в фигурном катании в частности я никогда не встречался с какими-то случаями нечестной подготовки к соревнованиям. Мнение Хендрикс меня не интересует. Я тоже могу на словах предположить, что она нечестно соревнуется, используя допинг. Это всего лишь слова», — отметил олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити.

Знаменитый специалист Татьяна Тарасова, воспитавшая не одного олимпийского чемпиона, и вовсе предложила подать на фигуристку в суд за клевету.

«Кто такая Луна Хендрикс? Ей лучше думать о том, как она может быть первой, и заниматься своей работой. Потому что в фигурном катании она ещё может добиться каких-то успехов. А обсуждая нашу сборную, она успехов не добьётся», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Интересно, что в финале Гран-при ISU, состоявшемся в прошедшие выходные, бельгийка заняла лишь третье место, уступив японке Маи Михаро и американке Изабо Левито. Причём в произвольной программе Хендрикс и вовсе осталась четвёртой.

Ожидание развязки в деле Валиевой

Между тем мир фигурного катания с волнением ожидает новостей по тому самому допинговому делу Валиевой. Стоит напомнить, что намеренное применение россиянкой запрещённых препаратов не доказано, а окончательную точку в этом деле предстоит поставить Спортивному арбитражному суду (CAS), куда это дело было передано Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

На минувшей неделе президент МОК Томас Бах заявил, что рассчитывает на скорейшее завершение разбирательств.

«Надеемся, что в ближайшее время суд вынесет решение и мы наконец-то вручим медали спортсменам, которые их заслужили. Но это решение должен принять CAS», — сказал чиновник на пресс-конференции.

Однако пока нет никаких сообщений ни о предполагаемой дате слушаний, ни о составе жюри.

«В соответствии со своими правилами и практикой CAS не будет комментировать текущую процедуру, за исключением даты слушания, которая будет опубликована, как только она будет назначена», — приводит ТАСС заявление суда.

Отказались от комментариев и в WADA, сославшись на то, что разбирательство по делу ещё продолжается.

В России же, конечно, рассчитывают на благоприятный исход. Так, почётный президент ОКР Виталий Смирнов призвал бросить все силы и сражаться до конца, чтобы защитить Камилу и доказать её невиновность.

«Это блестящая фигуристка, талантливая девочка. Она сама ещё молодой и неокрепший организм. Её хочется защитить. Все мы должны делать всё, чтобы побороться за неё. Но если, не дай бог, что будет, то сделать всё, чтобы ей как-то помочь пережить это», — цитирует Смирнова Legalbet.

Любовь Левито к России и волнение Дюамель

В отличие от Хендрикс, которая не слишком лестно высказалась о россиянках, американка Изабо Левито выразила им своё восхищение и назвала своими кумирами в спорте Евгению Медведеву и Елизавету Туктамышеву. Особенно 15-летнюю чемпионку мира среди юниоров потрясло выступление Жени на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Есть люди, которые живут музыкой, и их движения на льду связаны с этим. Это невозможно выразить словами, но я слышала тогда Медведеву в прокате, она будто перенесла меня к себе на лёд. Я восхищаюсь тем, как она тогда собрала себя и сделала все прыжки, не забывая об истории в программе. Это было само совершенство, хотя идеала всё равно никому никогда не достичь. Поэтому она для меня — настоящее вдохновение. Я поняла тогда, что хочу так же и попробую этого достичь», — призналась Изабо в интервью Sports.ru.

Левито связывает с Россией не только любовь к Медведевой. Фигуристка тренируется у специалистов из России Юлии и Вячеслава Кузнецовых и знает много русских слов.

«Лошади едят яблоки», «девочки едят яйца». Если я окажусь в России и потеряюсь — я справлюсь. «Я хочу вода», «я устала», «я хочу спать», «я хочу в кровать». Ну и яблоки с яйцами — так что как-нибудь выживу», — посмеялась спортсменка.

При этом Изабо призналась, что почти не пробовала блюд русской кухни, хотя знает такие названия, как борщ и котлеты. Котлеты она даже научилась готовить — с помощью тренера. В целом в словах девочки чувствуется очень тёплое отношение к своим наставникам.

«Мне очень нравится, что им не всё равно. Они на всё обращают внимание. Видно, что они принимают всё близко к сердцу, эмоционально реагируют, выкладываются на 100%. Мне нравится, как они меня поддерживают, я всегда чувствую их плечо», — подчеркнула фигуристка.

Интересно, что интервью, опубликованное в российском СМИ, вызвало большой интерес за границей, причём весьма в неожиданном ракурсе. Канадка Меган Дюамель, известная своими язвительными замечаниями в адрес российских спортсменок, заявила, что её напугали слова Левито.

«В этой статье звучит множество тревожных сигналов. Страшно. Изабо кажется такой милой», — написала олимпийская чемпионка в Twitter.

В комментариях указали, что симпатии к России не делают никого плохим человеком, а страшна на самом деле необъяснимая русофобия Дюамель.

Теперь, видимо, стоит ожидать от Дюамель критики в адрес Ильи Малинина, ведь американский фигурист с русскими корнями также не скрывает симпатии к коллегам с родины своих родителей.

«Мне нравятся все русские фигуристы! А особенно — Михаил Коляда! Нравится, как он прыгает лутц. Это мне напоминает мой лутц. Он прикольно исполняет этот прыжок — выглядит очень легко», — рассказал спортсмен.

Послание Медведевой от Милохина

Блогер Даня Милохин, ранее выступавший в «Ледниковом периоде» с Евгенией Медведевой, посвятил фигуристке несколько строк в своей новой песне «Изи на».

«Я был всегда честен со всеми, и многих это бесило. Я шёл на лёд и говорил, что в тачке мало бензина. Женька, я лав тебя, и пусть ты меня не простила. Но, согласись, ты и я на льду — это было красиво», — говорится в песне Милохина.

Как известно, после съёмки четырёх выпусков тиктокер ушёл с проекта, объяснив своё решение усталостью. Он сообщил об этом организаторам и партнёрше уже будучи на отдыхе в Дубае. Медведевой спешно стали подыскивать нового напарника, им в итоге стал актёр Фёдор Федотов. По признанию фигуристки, эти перемены дались ей весьма непросто.

«Дело в том, что партнёра искала не я. Я, естественно, принимала активное участие, но финальное решение было не за мной. У нас сложилась немного странная и неприятная ситуация, когда я скатывалась с одним партнёром, а потом за два дня до съёмок пришёл Фёдор, очень любезно согласившись и потратив всё своё свободное время вместо еды и сна на меня, на наш проект. У меня за неделю сменились два партнёра. Это было эмоционально очень тяжело, не в хорошем смысле», — цитирует спортсменку Sport24.

Эмоции от футбола

Чемпионат мира по футболу, проходящий в Катаре, не оставляет равнодушным и фигуристов. Так, Артём Ковалёв признался, что болеет за сборную Аргентины, хотя и не имеет возможности смотреть все матчи турнира, а Александр Энберт восхитился работой Валида Реграри — главного тренера команды Марокко, которую называют командой-сенсацией мундиаля. Александр Жулин в свою очередь признался, что расстроен вылетом пентакампеонов, а вот неудача португальцев его тронула не так сильно.

А Анна Щербакова, побывавшая на матче Бразилия — Южная Корея, рассказала, что заинтересовалась футболом ещё четыре года назад во время мундиаля в России. Тогда она впервые посетила матч на стадионе.

«Я очень удачно заглянула на игру Россия — Испания, когда наши футболисты выиграли в серии пенальти. Зарядилась эмоциями на долгое время, были очень приятные впечатления. В этом году «Спартак» стал приглашать меня на свои матчи, и я с удовольствием соглашаюсь. Так постепенно начала окунаться в мир футбола. Не могу назвать себя человеком, который сильно в нём разбирается. Просто прихожу, болею, мне нравится», — рассказала олимпийская чемпионка.

По её словам, не обязательно понимать все нюансы виды спорта, чтобы получать от него удовольствие. Так, по признанию спортсменки, она знает, что такое офсайд, но не сможет определить точно во время матча, был ли он.

«Вообще болеть за какую-то команду можно и не зная всех правил. Например, смотреть фигурное катание, не разбираясь в нём: просто видеть, упал спортсмен или нет. Так и в футболе — забил или не забил. В принципе, этого уже может хватать», — подчеркнула Щербакова.

К слову, главный тренер сборной Хорватии Златко Далич на днях принёс извинения за свои сказанные ранее слова о том, что «футбол — это не фигурное катание, а борьба за результат». По словам специалиста, этим высказыванием он вовсе не хотел принизить значимость этого сложного вида спорта.

«Сравнивая их, я имел в виду, что в футболе, в отличие от фигурного катания, эстетика или презентация спортсменов на поле не столь важны, как результат, которого они должны добиться. Я бы хотел извиниться перед теми, кого обидело это сравнение», — сказал хорватский тренер.

А вот Татьяна Тарасова традиционно сурова по отношению к футболистам. Она заявила, что за чемпионатом мира не следит и вообще не любит этот вид спорта, так как отечественные команды не добиваются в них высоких результатов.

«Ну, разве это нормально, когда наша сборная каждый раз плохо выступает на европейских соревнованиях? В России нет футбола! Главные виды спорта в нашей стране — фигурное катание и хоккей», — заключила прославленный тренер.