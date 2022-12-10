В WADA не будут давать комментарии по делу Валиевой до завершения разбирательств

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не собирается комментировать ситуацию вокруг допинг-дела российской фигуристки Камилы Валиевой до завершения разбирательств.

«Разбирательство по этому делу продолжается, поэтому мы не будем давать комментарии», — цитирует представителя агентства ТАСС.

14 ноября WADA потребовало от Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.

Во время Олимпийских игр в Пекине по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее сообщалось, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах надеется на скорое рассмотрение CAS дела Валиевой.