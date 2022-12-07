Бах: МОК ждёт скорейшего решения по делу Валиевой, вручим медали тем, кто заслужил их

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах надеется на скорое рассмотрение Спортивным арбитражным судом (CAS) дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Что касается дела Валиевой, мы постоянно консультируемся в WADA. Они обратились в CAS. Мы очень надеемся, что в ближайшее время CAS вынесет решение, а мы отдадим медали спортсменам, которые заслужили их. Сейчас всё в руках CAS», — рассказал Бах на пресс‑конференции.

14 ноября WADA потребовало от CAS отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.

Во время Олимпийских игр в Пекине по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее в CAS отказались раскрывать детали подготовки дела Валиевой к слушаниям в суде.