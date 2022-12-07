Узнать больше

Бах: МОК ждёт скорейшего решения по делу Валиевой, вручим медали тем, кто заслужил их

Короткая ссылка
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах надеется на скорое рассмотрение Спортивным арбитражным судом (CAS) дела фигуристки Камилы Валиевой.
Бах: МОК ждёт скорейшего решения по делу Валиевой, вручим медали тем, кто заслужил их
  • РИА Новости

«Что касается дела Валиевой, мы постоянно консультируемся в WADA. Они обратились в CAS. Мы очень надеемся, что в ближайшее время CAS вынесет решение, а мы отдадим медали спортсменам, которые заслужили их. Сейчас всё в руках CAS», — рассказал Бах на пресс‑конференции.

14 ноября WADA потребовало от CAS отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.

Во время Олимпийских игр в Пекине по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее в CAS отказались раскрывать детали подготовки дела Валиевой к слушаниям в суде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить