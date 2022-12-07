В CAS отказались раскрывать детали подготовки дела Валиевой к слушаниям в суде

Спортивный арбитражный суд (CAS) не будет раскрывать подробности подготовки к слушаниям дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«CAS не будет комментировать текущую процедуру, за исключением даты слушания, которая будет опубликована, как только она будет назначена», — цитирует пресс-службу CAS ТАСС.

14 ноября WADA потребовало от CAS отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.

Во время Олимпийских игр в Пекине по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее сообщалось, что в CAS обозначили сроки рассмотрения допинг-дела Валиевой.