Узнать больше

Тарасова назвала фигурное катание и хоккей главными видами спорта в России

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о самых популярных видах спорта в России.
Тарасова назвала фигурное катание и хоккей главными видами спорта в России
  • РИА Новости

«Я не слежу за чемпионатом мира в Катаре. Я не люблю смотреть футбол, у нас его нет. Разве этот вид спорта у нас хорошо развит? Ну разве это нормально, когда наша сборная каждый раз плохо выступает на европейских соревнованиях? В России нет футбола! Главные виды спорта в нашей стране — фигурное катание и хоккей», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

Групповой этап мундиаля в Катаре завершился 2 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Сборная России не смогла сыграть с командой Польши 24 марта в рамках стыкового матча к ЧМ-2022 из-за отстранения национальной команды со стороны ФИФА и УЕФА.

Ранее журналист польского издания Piłka Nożna Ярослав Томчик высказался о нежелании национальной команды играть стыковой матч ЧМ-2022 с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить