Тарасова назвала фигурное катание и хоккей главными видами спорта в России

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о самых популярных видах спорта в России.

«Я не слежу за чемпионатом мира в Катаре. Я не люблю смотреть футбол, у нас его нет. Разве этот вид спорта у нас хорошо развит? Ну разве это нормально, когда наша сборная каждый раз плохо выступает на европейских соревнованиях? В России нет футбола! Главные виды спорта в нашей стране — фигурное катание и хоккей», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

Групповой этап мундиаля в Катаре завершился 2 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Сборная России не смогла сыграть с командой Польши 24 марта в рамках стыкового матча к ЧМ-2022 из-за отстранения национальной команды со стороны ФИФА и УЕФА.

Ранее журналист польского издания Piłka Nożna Ярослав Томчик высказался о нежелании национальной команды играть стыковой матч ЧМ-2022 с Россией.