Польский журналист Томчик: Россию всё равно бы выкинули с ЧМ-2022 в Катаре

Журналист польского издания Piłka Nożna Ярослав Томчик высказался о нежелании национальной команды играть стыковой матч ЧМ-2022 с Россией.

«Вы могли в плей-офф попасть и на любую другую команду. Но, мне кажется, на кого бы вы ни попали — Россию бы всё равно выкинули с турнира. Это было решение ФИФА, а не федерации Польши», — цитирует Томчика «Чемпионат».

По его словам, Чехия и Швеция также отказались бы проводить матч с российской командой, как Босния и Герцеговина.

Сборная России не смогла сыграть с командой Польши 24 марта в рамках стыкового матча к ЧМ-2022 из-за отстранения национальной команды со стороны ФИФА и УЕФА.

Ранее Томчик оценил шансы сборной России, если бы команда участвовала в чемпионате мира в Катаре.