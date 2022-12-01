Польский журналист: Россия на этом ЧМ не оказалась бы выше нашей сборной

Польский журналист Ярослав Томчик оценил шансы сборной России, если бы команда участвовала в чемпионате мира в Катаре.

«Россия на турнире точно бы не оказалась выше Польши. Может быть, вышла из группы. Но, играя как мы, вероятно, нет. Нельзя сказать, что у сборной России есть потенциал», — цитирует журналиста «Чемпионат».

В матче первого раунда плей-офф сборная Польши уступила команде Франции со счётом 1:3.

Напомним, что Польша отказалась играть с Россией в стыковых матчах чемпионата мира в Катаре.

Ранее Артём Дзюба признался, что ненавидит сборную Польши, и назвал поляков «скотами».